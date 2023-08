Venezuela hat den Verkauf und den Gebrauch von E-Zigaretten verboten.

In einem Beschluss vom Gesundheitsministerium werden E-Zigaretten als "schädlich" bezeichnet, so stuft auch die Weltgesundheitsorgansation E-Zigaretten ein. Unklar ist, welche Strafe es geben soll, wenn jemand doch mit einer E-Zigarette erwischt wird. Der Verkauf herkömmlicher Zigaretten unterliegt in Venezuela praktisch keinen Einschränkungen.

Präsident Nicolás Maduro hatte kritisiert, dass viele junge Menschen die Gesundheitsrisiken durch E-Zigaretten nicht ernst nehmen. In Venezuela steht es unter Maduros autokratischer Regierug ohnehin schlecht um die gesundheitliche Versorgung im Land.