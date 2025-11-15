Irgendwann kommen sie auf alle Frauen zu: die Wechseljahre.

In der Arbeitswelt ist das Thema aber offenbar weiter oft tabu. Zumindest legt das eine Befragung der Krankenkasse DAK nahe. Jede dritte Frau sagte, dass sie sich im Job durch die Wechseljahre beeinträchtigt fühlt. Häufig wurden Beschwerden wie Hitzewallungen und Schwitzen, Schlafstörungen und Reizbarkeit genannt. Allerdings ist es vielen Frauen unangenehm, mit ihrem Arbeitgeber darüber zu sprechen.

Dass Firmen Frauen in den Wechseljahren unterstützen, ist nicht die Regel. Etwa die Hälfte der Frauen mit Beschwerden sagt, dass es für sie am Arbeitsplatz keine besonderen Angebote gibt. Die andere Hälfte profitiert zum Beispiel von flexiblen Arbeitszeitregelungen, Bewegungs- und Entspannungsangeboten.

Die DAK sagt: Das Thema sollte Unternehmen mehr interessieren. Denn durch die Beschwerden fielen jedes Jahr 40 Millionen Arbeitsstunden weg. Das verursache Kosten von mehr als neun Milliarden Euro.