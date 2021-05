2019 gab es weltweit etwa 1,1 Milliarden Raucherinnen und Raucher - das ist ein neuer Rekordwert.

Die Zahl stammt aus einer systematischen Auswertung der aktuellen Global Burden of Disease-Studie. Das ist eine Untersuchung, an der sich unter anderem die Weltbank und die WHO beteiligen und die sich mit den Ursachen für Sterblichkeit und Krankheit weltweit befasst.

Rauchende beginnen als junge Erwachsene

Laut der neuen Auswertung gibt es heute zwar anteilsmäßig weniger rauchende Menschen als noch vor zwanzig Jahren. Aber das schnelle Wachstum der Weltbevölkerung hat dazu geführt, dass in absoluten Zahlen immer mehr Menschen rauchen. Laut der Studie leben zwei Drittel aller Raucherinnen und Raucher in zehn Ländern. Darunter sind China, Russland, die USA, Indien und die Türkei. Die meisten haben demnach als junge Erwachsene im Alter zwischen 19 und 25 Jahren mit dem Rauchen angefangen.

Forderungen: Werbeverbote und hohe Steuern

Die Autorinnen und Autoren der Studie fordern deshalb, dass Regierungen mehr tun, um junge Leute vom Rauchen abzuhalten. Dazu gehörten konsequente Werbeverbote auch im Internet und hohe Steuern. Weltweit sind allein 2019 mehr als sieben Millionen Menschen wegen ihres Tabakkonsums gestorben.