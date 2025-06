Deutschland tut zu wenig gegen das Rauchen.

Das sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO in einem neuen Bericht. Sie kritisiert, dass die Tabaksteuer in Deutschland zu niedrig ist. Die WHO sagt, dass die Steuer mindestens 75 Prozent des Preises von Tabakprodukten ausmachen soll - in Deutschland seien es durchschnittlich aber rund 61 Prozent. Damit liege die Bundesrepublik im Vergleich mit mehr als 50 anderen Ländern im unteren Bereich. Auch Werbe- und Rauchverbote findet die Organisation in Deutschland nicht ausreichend.

Brasilien, Mauritius, die Niederlande und die Türkei bekommen in dem WHO-Bericht dagegen Lob für ihren Kampf gegen das Rauchen.

Die WHO schätzt, dass jedes Jahr weltweit über sieben Millionen Menschen an den Folgen von Tabakkonsum sterben.