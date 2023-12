Mehr als zehn Millionen Menschen sterben jedes Jahr durch Alkoholkonsum oder ungesunde Ernährung.

Das meldet die Weltgesundheitsorganisation und fordert von allen Regierungen, hohe Verbrauchssteuern auf Alkohol und zuckerhaltige Getränke zu erheben. Nach Erkenntnissen der WHO würden höhere Steuern zu weniger Konsum führen - und damit zu weniger Todesfällen. Zum Beispiel würden Todesfälle und Verletzungen im Straßenverkehr gesenkt, genau wie das Risiko von Krebs-, Herz- und Diabeteserkrankungen.

Höhere Preise, mehr Gesundheit

Die WHO kritisiert vor allem europäische Länder für ihre bisherige Praxis. Viele hätten Wein komplett von der Verbrauchsteuer ausgeschlossen, bei Bier würde die nur bei rund 17 Prozent liegen. Aus wissenschaftlicher Sicht müssten Steuern den Preis von Alkohol um mindestens die Hälfte erhöhen: denn das könnte in 50 Jahren mehr als 20 Millionen Todesfälle in Zusammenhang mit Alkohol verhindern.

Damit die Regierungen ins Handeln kommen, hat die WHO ein Handbuch herausgegeben, wie sie höhere Steuern auf Alkoholika etablieren können.