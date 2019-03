Weltweit fühlen sich Menschen aber zu ziemlich unterschiedlichen Zeitpunkten alt. Forschende aus Seattle haben das näher untersucht. Sie haben sich angeguckt, welche Gesundheitsprobleme 65-Jährige im Durchschnitt haben - und dann verglichen. Heraus kam, dass es zum Beispiel in Japan oder der Schweiz Menschen mit 76 Jahren so geht wie einem Durchschnitts-65-Jährigen - in Papua Neuginea dagegen schon mit 45 Jahren, in Afghanistan mit 51 Jahren. Zahlen für Deutschland haben die Forschenden nicht veröffentlicht.

Laut der Studie machen älteren Menschen weltweit die Folgen von Herzkrankheiten, Gehirnblutungen und Atemwegserkrankungen am meisten zu schaffen - das sind auch die Haupt-Todesursachen. Altern ist aus gesundheitlicher Sicht in den letzten 30 Jahren insgesamt leichter geworden, allerdings entwickeln sich die Zahlen unterschiedlich. In mehr als 100 Ländern bekamen die Menschen 2017 früher Alters-Probleme, in rund 90 Ländern später.