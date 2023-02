Das bestätigt jetzt ein Forschungsteam aus München und Wien. Das hat sich genauer angesehen, wie der in Ingwer enthaltene Schärfestoff 6-Gingerol im Körper wirkt. Von dem ist schon bekannt, dass er an speziellen Rezeptoren andockt.

In der neuen Studie konnten die Forschenden zeigen, dass diese Rezeptoren auch am Großteil der weißen Blutkörperchen sitzen, die Teil unserer Immunabwehr sind. Im Labor versetzte Ingwer diese weißen Blutkörperchen in erhöhte Alarmbereitschaft: Die Immunzellen bildeten dann einen Botenstoff und spezielle Sauerstoff-Formen, die helfen, Krankheitserreger zu bekämpfen.

Ganz konkret reagierten die Immunzellen 30 Prozent stärker auf eine vorgetäuschte bakterielle Infektion, wenn sie in Kontakt mit Ingwer gekommen waren. Laut den Forschenden reicht es dafür einen ganz einfachen Ingwertee zu trinken: 100 Gramm Ingwer schälen und zerkleinern, einen Liter kochendes Wasser drüber und eine Viertelstunde ziehen lassen.