Darauf deutet immer mehr hin. Eine Studie aus Großbritannien kam zum Schluss, dass Fußballspieler deutlich häufiger an einer degenerativen Hirnkrankheit sterben und an Demenz und Alzheimer erkranken. Die Sporthochschule Köln fordert jetzt aber weitere Studien. Denn ein Beweis für die Schädlichkeit würde bis jetzt fehlen. Die Wissenschaft müsse belastbare Ergebnisse liefern.

Einige Fußballverbände haben schon reagiert: In den USA ist das Kopfballtraining für Kinder unter zehn Jahren schon länger verboten. In England gilt es für Kinder im Grundschulalter seit einigen Wochen. Der Deutsche Fußball-Bund lehnt ein Verbot bis jetzt ab. Er gibt aber die Empfehlung, erst ab 14 mit dem Kopfballtraining anzufangen. In Spielen sind Kopfbälle weiter überall erlaubt.

In Deutschland läuft seit Anfang des Jahres eine Studie, die den Gesundheitszustand von mehreren hundert Ex-Fußballprofis untersuchen soll. Experten erhoffen sich dadurch auch neue Erkenntnisse zur Schädlichkeit von Kopfbällen.