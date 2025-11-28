Ein Tattoo bleibt ein Leben lang.

Allerdings bleibt nicht alles vom Tattoo auch ein Leben lang an Ort und Stelle - und das könnte das Immunsystem beeinträchtigen. Im Fachmagazin PNAS berichtet ein Forschungsteam, dass Farbpartikel nach dem Tätowieren auch wandern - in nahe gelegene Lymphknoten. Das hat das Team bei Versuchen mit tätowierten Mäusen beobachtet.

Mäusen mit entzündeten Lymphknoten

Lymphknoten sind ein wichtiger Teil des Immunsystems. Die Lymphknoten der Mäuse entzündeten sich, zum Teil auch für längere Zeit. Entzündungen gelten als Risikofaktor für Krebs. Außerdem schlug eine mRNA-Impfung gegen Covid bei den tätowierten Mäusen nicht richtig an - möglicherweise, weil das Immunsystem geschwächt war durch die Farbe.

Strengere Kontrollen für Tattoo-Farbe

Das Forschungsteam sagt: Um die Risiken von Tattoo-Farbe richtig einschätzen zu können, muss noch mehr geforscht werden. Und: Die Farbe sollte stärker kontrolliert werden - ähnlich wie das bei Kosmetikprodukten Pflicht ist.

