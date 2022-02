Ob wir an Übergewicht und Diabetes leiden, hängt nicht nur mit unserer Ernährung und Genen zusammen, sondern auch damit, wo wir wohnen.

Ein Forschungsteam in den USA hat herausgefunden, dass Menschen, die in bewegungsfreundlichen Wohnorten leben, aktiver sind. Damit haben sie auch ein geringeres Risiko, an Diabetes oder Fettleibigkeit zu erkranken.

Die Forscher untersuchten dafür mehrere Studien über die bauliche Umwelt in Städten und deren Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit. Wichtig ist, ob die Städte und Wohnviertel gut zu Fuß begehbar sind und es Zugang zu Parks und anderen Aktivitäten im Freien gibt. Je bewegungsunfreundlicher, desto höher sei das Risiko für Fettleibigkeit und Diabetes.

Die Forschenden raten: Die Politik sollte bei der Gestaltung von Stadtvierteln mehr auf öffentliche Verkehrsmittel und Fahrrad- und Fußwege setzen.