Eine Redewendung sagt: Sport ist Mord. Aber laut einer aktuellen wissenschaftlichen Studie kann es auch tödlich sein, keinen Sport zu treiben.

Das sagt ein US-Forschungsteam, das Gesundheitsdaten aus rund 170 Ländern ausgewertet hat, aus dem Jahr 2016. Dabei kam raus: Zu wenig körperliche Betätigung ist statistisch gesehen weltweit verantwortlich für bis zu acht Prozent der nicht übertragbaren Krankheiten und frühzeitigen Todesfälle. Zu den Krankheiten zählen dabei unter anderem Herzkreislauferkrankungen, Bluthochdruck und Diabetes.

Besonders wenig bewegen sich Menschen im Schnitt in Ländern mit hohem Einkommen - aber auch in Ländern mit mittlerem Einkommen und vielen Einwohnern ist zu wenig Bewegung offenbar zunehmend ein Problem. Die Forschenden definieren "zu wenig Bewegung" so: wöchentlich weniger als 150 Minuten körperliche Aktivität mit mittlerer Intensität oder weniger als 75 Minuten intensives Training pro Woche.

Die Studie ist im British Journal of Sports Medicine erschienen. Sie untersucht lediglich statistische Zusammenhänge und ist nicht in der Lage, definitive Ursachen für Krankheiten zu benennen.