Weniger Zucker in die Softdrinks -

das hatte vor einigen Jahren die Getränke-Industrie in Deutschland der Bundesregierung versprochen, im Kampf gegen Übergewicht und Diabetes. Ein Bündnis aus Forschung und Gesundheit hat jetzt nachgerechnet und sagt: Da ist kaum was passiert. Von 2015 bis 2021 ist der Zuckergehalt im Durchschnitt gerade mal um rund zwei Prozent zurückgegangen. 2025 sollten eigentlich 15 Prozent erreicht sein. Im aktuellen Tempo würde das aber noch deutlich länger dauern.

Die Forschenden fordern, dass die Bundesregierung ihre Politik ändert - statt auf Freiwilligkeit zu setzen, sollten strengere Maßnahmen her wie eine Abgabe, die die Getränke-Industrie für den Zucker bezahlen soll. In Großbritannien ist der Zuckergehalt seit der Einführung so einer Abgabe um 30 Prozent gesunken.