Viele Menschen leben an lauten Orten. Der Lärm aus dem Verkehr kann sich offenbar auch auf die psychische Gesundheit auswirken.

Ein Forschungsteam aus der Schweiz hat untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen Verkehrslärm und Selbsttötungen gibt. Dafür hat das Team Daten von mehr als 5 Millionen Menschen in der Schweiz aus den Jahren 2001 bis 2015 ausgewertet. Dabei kam raus: Je lauter der Verkehrslärm am Wohnort war, desto höher war das Risiko für einen Suizid. Das galt vor allem für Straßenlärm, etwas weniger für Bahnlärm.

Bei ihrer Auswertung haben die Forschenden berücksichtigt, dass in lauteren Straßen oft auch die Luft ungesünder ist und es weniger Bäume und Grün gibt und dass an lauten Straßen in der Tendenz eher ärmere Menschen leben. Das sind alles Faktoren, die ebenfalls die Psyche belasten können. Trotzdem blieb der Zusammenhang zwischen Lärm und Suizidrisiko statistisch bestehen.

Lärm kann zu einem Gefühl von Kontrollverlust führen. Er lässt Menschen schlechter schlafen, und ihr Körper schüttet mehr Stresshormone aus. Laut den Forschenden unterstreichen ihre Ergebnisse, wie wichtig Lärmschutz für Menschen in Städten ist.

