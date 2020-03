Der Mann wird der "Londoner Patient" genannt. Vor einem Jahr hatten wir bei Deutschlandfunk Nova und im Deutschlandfunk schon über den Fall berichtet, mit Einschätzungen von Wissenschaftsjournalisten. Das Forschungsteam der Universität Cambridge berichtet jetzt im Fachmagazin The Lancet HIV, dass sie neue Angaben haben. Die Anti-HIV-Therapie ist inzwischen zweieinhalb Jahre her und seitdem sei kein funktionsfähiges HI-Virus mehr nachweisbar. Die Überschrift des Forschungsartikels lautet "Hinweis auf Heilung von HIV". Der Mann hatte zuvor eine spezielle Stammzellspende erhalten. Die Forschenden betonen, dass so eine Therapie sehr riskant ist und deshalb für die meisten Betroffenen nicht infrage kommt.

Geheilt von HIV - davon ist in der Forschung bisher erst ein Mal die Rede gewesen: beim sogenannten "Berliner Patienten". Bei ihm ist seit 12 Jahren kein HI-Virus nachweisbar.

Bei ihm und beim Londoner Patienten wurde das Immunsystem durch eine Stammzelltherapie neu aufgebaut. Der Spender der Stammzellen hat eine seltene Mutation, die immun gegen das Virus macht. Eine Heilung der von HI-Viren verursachten Krankheit Aids ist bis heute grundsätzlich nicht möglich.