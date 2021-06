Was man da eingibt, sollte am besten niemand anderes erfahren. Leider steht es um den Datenschutz bei Gesundheits-Apps anscheinend nicht so gut. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat sieben Apps genauer durchleuchtet. Keine einzige hat die Sicherheitsanforderungen des Bundesamts erfüllt. Sechs der sieben haben zum Beispiel Passwörter im Klartext übermittelt und sich damit nach Ansicht der Fachleute nicht genug gegen Angriffe geschützt.

Die Namen der untersuchten Apps werden nicht genannt. Es sollen aber welche sein, die viele Nutzerinnen und Nutzer haben und die auch sensible Daten verarbeiten. Das BSI arbeitet jetzt mit den Anbietern zusammen, um die Lücken zu schließen.