Sich impfen lassen und eventuell ein Fertighaus oder ein Elektroauto gewinnen: In Österreich versucht der öffentlich-rechtliche Sender ORF Menschen mit einer Impflotterie zur Immunisierung gegen Covid-19 zu motivieren.

Alle über 18, die sich seit dem 1. Oktober haben impfen lassen oder das noch bis zum 20. Dezember machen, können sich auf einer Webseite registrieren - egal ob Erst-, Zweit- oder Drittimpfung. Der ORF will die Gewinnerinnen und Gewinner der insgesamt knapp tausend Sachpreise an Heiligabend in einer Sondersendung bekanntgeben.

Jede(r) Dritte in Österreich ist ungeimpft

Der Generaldirektor des ORF, Alexander Wrabetz, sagte, die Lotterie solle eine zusätzliche Motivation für Impfwillige schaffen. Gleichzeitig sei sie ein großes Danke an alle, die sich bereits haben impfen oder boostern lassen.

In Österreich liegt die Impfquote aktuell bei rund 66 Prozent - etwa zwei Punkte unter Deutschland. Wegen hoher Infektionszahlen gilt seit gestern wieder ein allgemeiner Lockdown. Auch die Situation in den Krankenhäusern spannt sich weiter an.