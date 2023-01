Wer in der Stadt wohnt, aber regelmäßig in den Park, Wald oder Garten geht, tut seiner physischen Gesundheit was Gutes.

Das unterstreicht jetzt noch einmal eine Studie aus Finnland. Konkret hat die Untersuchung mit ungefähr 6.000 Testpersonen ergeben, dass Stadbewohnerinnen und Stadtbewohner, die drei bis vier Mal pro Woche in Grünanlagen spazieren gehen oder Sport machen, deutlich seltener Medikamente gegen weit verbreitete Leiden nehmen - zum Beispiel gegen Depressionen, Schlafstörungen, hohen Blutdruck oder Asthma. Verglichen wurde mit einer Personengruppe, die weniger als einmal pro Woche ins Grüne ging oder sich ausschließlich auf betonierten Flächen bewegte. Person muss sich wirklich im Grünen aufhalten Kein Zusammenhang mit der körperlichen Gesundheit zeigte sich, wenn die Testpersonen von ihrem Fenster aus eine Grünfläche oder ein Gewässer nur sehen konnten. Und es spielte auch keine Rolle, wie viele Naturräume es in dem städtischen Umfeld insgesamt gab. Entscheidend ist laut den Forschenden, dass sich die Menschen auch wirklich im Grünen aufhielten. Dementsprechend müsste man dafür sorgen, dass Grünflächen in Städten für alle gut erreichbar seien. Für ihre Studie haben die Forschenden Daten aus einer großen Gesundheitsstatistik verwendet, für die zwischen 2015 und 2016 Personen in drei finnischen Großstädten befragt wurden. Auch berücksichtigt wurde, ob Faktoren wie Luftverschmutzung, Lärm, Bildung und Einkommen den festgestellten Gesundheitseffekt der Grünanlagen beeinflussen und vielleicht verfälschen.