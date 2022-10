Auch Pilze können krank machen - und damit ist jetzt nicht der Fliegenpilz im Wald gemeint.

Der Weltgesundheitsorganisation geht es eher um Pilze in Mikrobengröße. Die WHO warnt vor insgesamt 19 zum Teil lebensbedrohlichen Krankheitserregern, die ihrer Ansicht nacht zu wenig Beachtung finden. Vor allem Menschen mit Vorerkrankungen oder eingeschränktem Immunsystem bekommen demnach leicht Pilzinfektionen, die oft spät erkannt würden und schwer behandelt werden könnten. Denn auch bei Pilzen werden Resistenzen gegen bekannte Medikamente häufiger.

Pilze entwickeln Resistenzen gegen Medikamente

Ein Beispiel ist Candida auris, der erst vor ein paar Jahren in Japan entdeckt wurde. Er ist aber schon in mehr als 50 Ländern verbreitet und befällt Patienten in Krankenhäusern.

Die Weltgesundheitsorganisation ruft Politik und Wissenschaft auf, Diagnose und Überwachung auszubauen, mehr in die Erforschung von krankmachenden Pilzen zu investieren und mehr Aufklärung zu betreiben.