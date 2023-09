Einsame Ameisen sterben möglicherweise früher.

Forschende der Universität Lausanne in der Schweiz haben in einer Studie gezeigt, dass das Alleinsein den Insekten nicht bekommt; und bei ihnen Stress auslöst, der zu einem früheren Tod führen kann.

Im Experiment wurden Ameisen für 24 Stunden von ihrer Gruppe getrennt. Sie kamen in eine extra Plastikbox; in der Kontrollgruppe waren dagegen zehn Tiere gemeinsam. In Gentests stellten die Forschenden bei den einsamen Ameisen oxidativen Stress fest. Die Einsamkeit hatte also negative Folgen auf den Stoffwechsel der Tiere, was auch für Menschen nicht gesund ist.

Das ist auch das Ziel der Forschenden: Herauszufinden, wie sich Einsamkeit bei Menschen auswirkt und was man gegen die Folgen tun kann.