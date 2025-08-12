Stalking ist eine der häufigsten Formen von Gewalt, und besonders oft werden Frauen Opfer davon.

Ein Kardiologie-Team hat jetzt untersucht, wie es sich auf die Gesundheit von Frauen auswirkt, wenn sie gestalkt werden. Dafür wurden Daten aus einer Studie aus den USA analysiert, für die Frauen alle zwei Jahre zu ihrer Gesundheit befragt werden. Insgesamt konnten die Forschenden so auf Antworten von mehr als 66.000 Frauen zurückgreifen.

Mehr als jede Zehnte berichtete über Erfahrungen mit Stalking. Und: Bei den betroffenen Frauen war das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gut 40 Prozent höher als bei anderen Frauen. Das schreiben die Forschenden im Fachmagazin Circulation. Sie haben auch andere Faktoren rausgerechnet, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten erhöhen können - der Zusammenhang zum Stalking blieb. Die Forschenden gehen davon aus, dass es die Betroffenen psychisch stark belasten kann - und das dann zum Beispiel das Nervensystem und die Funktion der Blutgefäße stören kann.

Ihr seid selbst betroffen? Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr euch an die Polizei oder auch anonym ans Opfer-Telefon vom Weißen Ring wenden, unter 116 006. Und ein Hilfsorganisationsverzeichnis vom Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland gibt es hier.