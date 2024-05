Nur: Das klappt offenbar nicht - eine Untersuchung unter anderem von The BMJ, einer führenden Medizin-Fachzeitschrift, kommt zu diesem Ergebnis. Die Autoren und Autorinnen haben eine Studiendatenbank auf Verbindungen zu den großen Tabakunternehmen durchsucht - und sind in hunderten Fällen fündig geworden. Dazu kam eine Analyse der eigenen Branche. Dieser zufolge haben nur acht von 40 untersuchten Fachmagazinen klare Regeln zu dem Problem.

Förderung durch Tochtergesellschaften



Ein Problem ist wohl oft, dass die Verbindungen zu Tabakunternehmen oft schwer zu durchblicken sind - weil sie ihre Forschungsförderung zum Beispiel hinter Tochtergesellschaften verstecken.

The BMJ führt da ein eigenes Beispiel an, in dem eine Studie zurückgezogen wurde. Die war auch durch die Organisation "Foundation for a Smoke-Free World" finanziert worden. Die klingt nach rauchfrei, wurde aber vom Tabakkonzern Philip Morris gegründet - und gilt Kritikern als reines PR-Projekt.