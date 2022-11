In Australien haben sich tausende Menschen für eine Kunstaktion ausgezogen.

2500 Menschen standen nackt am Bondi Beach - dem bekannten Surfer-Strand der Stadt Sydney. Sie haben für den US-Fotografen Spencer Tunick posiert. Mit seiner Kunstaktion will er mehr Menschen dazu bringen, regelmäßig zur Hautkrebsvorsorge zu gehen. Die Aktion wird auch von mehreren Wohltätigkeitsorganisationen unterstützt.

Dass 2500 Menschen Teil der Aktion waren, ist kein Zufall. So viele Menschen sterben ungefähr jedes Jahr in Australien an Hautkrebs. Auch in Deutschland steigt die Zahl der Menschen, die Hautkrebs bekommen. Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe gibt es jedes Jahr rund 290.000 neue Fälle. Sie rät, sich mit einem hohen Lichtschutzfaktor einzucremen. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen für alle ab 35 Jahren die Kosten für ein Haut-Screening. Laut einer AOK-Umfrage war aber rund jeder vierte Befragte noch nie bei so einer Untersuchung.

Der Fotograf Tunick ist bekannt für seine Kunstwerke mit vielen nackten Menschen an bekannten Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt. 2010 veranstaltete er eine ähnliche Aktion am Opernhaus von Sydney.