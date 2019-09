Teebeutel sind traditionell aus Papier, es gibt aber auch - oft teurere - Tees mit Nylonbeuteln in Pyramidenform.

Und wer die benutzt, trinkt nicht nur Wasser und die gelösten Inhaltsstoffe vom Tee, sondern auch jede Menge Mikroplastik. Das berichtet ein Forschungsteam im Fachmagazin Environmental Science & Technology. Die Forschenden haben vier verschiedene Tees mit Plastikbeuteln gekauft. Die kleinen Beutel haben sie aufgeschnitten und entleert in 95 Grad heißes Wasser gelegt und dann mit dem Elektronenmikroskop geschaut, wie viele Plastikteilchen im Wasser rumschwammen. Ergebnis: Ein einzelner Beutel gab mehr als elf Millionen Mikroplastik- und gut drei Millionen Nanoplastik-Partikel ins Teewasser ab. Die sind noch mal kleiner als Mikroplastik.

Die Forschenden schreiben, dass diese Dosis viel höher als das ist, was bisher in anderen Lebensmitteln gefunden wurde. Es ist noch nicht klar, was Mikroplastik mit der Gesundheit macht.