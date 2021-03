Die Türkei ist aus einem internationalen Abkommen gegen Gewalt an Frauen ausgetreten.

In den letzten Monaten hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, ob die Türkei die sogenannte Istanbul-Konvention verlässt. Tausende Frauen waren deswegen in Istanbul und anderen Städten auf die Straße gegangen und hatten gefordert, an der Konvention festzuhalten.

Konservative Politiker in der Türkei wollten einen Austritt, weil die Konvention ihrer Meinung nach der Einheit der Familie schade und Scheidungen fördere.

Der Europarat hatte die Istanbul-Konvention 2011 ausgearbeitet, um einen internationalen Rechtsrahmen zu schaffen.

Gewalt gegen Frauen ist auch in der Türkei ein weit verbreitetes Problem. Allein letztes Jahr wurden dort nach Angaben der Organisation "Wir werden Frauenmorde stoppen" 300 Frauen ermordet.