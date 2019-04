Das Leben in Mexiko ist gefährlich - jetzt ist die Mordrate wieder auf einen neuen Höchststand gestiegen.

Laut offiziellen Zahlen sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres fast 8.500 Menschen ermordet worden, also quasi eine ganze Kleinstadt. Das waren fast zehn Prozent mehr Morde als in den ersten drei Monaten im letzten Jahr, und das hatte schon einen Negativrekord gebracht.

Die hohe Mordrate in Mexiko hat vor allem mit der Drogenkriminalität zu tun. Der neue linke Präsident Andrés Manuel López Obrador hat versprochen, dass die Gewalt in Mexiko weniger werden soll. Dazu will er die Sozialprogramme verbessern und eine neue Militärpolizei einsetzen. Er sagte aber, dass es dauert, bis sich die Lage verbessert. Immerhin ist die Mordrate diesen März etwas weniger stark gestiegen als im Januar und Februar.