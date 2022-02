Die Kaffeehauskette Starbucks hat in den USA mehrere Beschäftigte rausgeschmissen - möglicherweise weil die sich für die Gründung einer Gewerkschaft eingesetzt haben.

Das Unternehmen erklärte, die Mitarbeitenden hätten gegen Regeln verstoßen. Starbucks wirft ihnen unter anderem vor, nach Ladenschluss in einer Filiale im US-Bundesstaat Tennessee Treffen abgehalten zu haben. Die Mitarbeitenden werten ihren Rausschmiss als Vergeltungsmaßnahme von Starbucks, um ihre Gewerkschaftspläne zu stören. Sie wollen gegen ihre Entlassung vorgehen.

New Yorker Filialen stimmten für Arbeitnehmervertretung

Vor wenigen Monaten hatten zum ersten Mal Mitarbeitende von Starbucks in den USA für die Gründung von Arbeitnehmervertretungen gestimmt. Es geht zum zwei Läden im Bundesstaat New York. Inzwischen versuchen immer mehr Läden im ganzen Land, das auch hinzukriegen. Starbucks ist gegen Gewerkschaften und sagt, dass man am besten im direkten Austausch mit seinen Mitarbeitenden funktioniere.