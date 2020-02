Eigentlich ist Übergewicht etwas, das in unserer Gesellschaft oft negativ besetzt ist.

Eine Studie der Cornell-Universität aus den USA zeigt aber: Männer, die mehr auf den Rippen haben, werden als überzeugender wahrgenommen. Insgesamt sechs verschiedene Tests haben die Forschenden gemacht. So wurden Probanden gefragt, ob Männer, die im Job überzeugend sind, eher dünn, normalgewichtig, übergewichtig oder fettleibig sind. Dann mussten die Probanden Zeichnungen von Frauen und Männern nach deren Überzeugungskraft im Job bewerten. Bei den Tests kam raus, dass die Befragten Männern mit Übergewicht etwas mehr Überzeugungskraft zutrauten. Das galt allerdings nur für Männer, nicht für Frauen.

Die Forschenden sagen dazu, dass es erstaunlich sei, dass Gewicht und Status bei Männern in unserer Wahrnehmung immer noch zusammenhängen - auch in unserer modernen Arbeitswelt. Sie raten in ihrer Studie aber dringend davon ab, sich mehr Gewicht zuzulegen, nur um überzeugender zu wirken.