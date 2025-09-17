Immer mehr Menschen, die Gewicht verlieren wollen, machen das inzwischen mit Abnehmspritzen.

Aber wie erfolgreich das ist, hat vielleicht auch mit dem Grund für das Übergewicht zu tun. Eine kleine Studie aus Japan hat 100 Teilnehmende in zwei Kategorien eingeordnet: Die einen aßen zu viel, weil sie mit Essen ihre Emotionen regulierten - also die Tafel Schokolade nach einem stressigen Arbeitstag oder die Tüte Chips bei Liebeskummer. Die Menschen in der anderen Kategorie konnten nicht mit dem Essen aufhören, weil es so lecker schmeckte. Diese Personen verloren mit der Abnehmspritze deutlich mehr Gewicht als die emotionalen Esser.

Das Studienteam schreibt im Fachblatt Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare: Beim emotionalen Essen spielen psychologische Faktoren offenbar eine wichtigere Rolle als die körperlichen Vorgänge wie Appetit und Blutzuckerspiegel, die man mit Abnehmspritzen beeinflussen kann. Deshalb wäre es gut, emotionale Esser durch psychologische Beratung beim Abnehmen zu unterstützen.

