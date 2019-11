Jetzt hat ein Gericht die Anordnung des Gesundheitsministeriums erst mal gestoppt und für verfassungswidrig erklärt. Die Regelung sah vor, dass Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal bestimmte Behandlungen verweigern können, wenn sie die nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren können - darunter Schwangerschaftsabbrüche und Sterilisierungen. Das Bundesgericht in New York hat jetzt entschieden, dass das US-Gesundheitsministerium nicht berechtigt sei, eine so weitrechende Regelung zu erlassen.

Sie wäre Ende des Monats in Kraft getreten. Mehrere Bundesstaaten und Städte hatten geklagt. Sie befürchten, dass durch die Vorschrift die Versorgung von Patienten leidet. Befürworter warnen dagegen, dass ohne den Gewissensschutz Behandelnde zu Schwangerschaftsabbrüchen gezwungen werden könnten.