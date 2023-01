Wenn irgendwo der Blitz einschlägt, kann es gefährlich werden.

Theoretisch lässt sich die Bahn von Blitzen mithilfe eines Lasers verändern - allerdings hat das lange nur im Labor geklappt. Bis jetzt: Forschende aus Frankreich, der Schweiz und Deutschland haben in der Schweiz auf einem Berggipfel einen Blitz fast 50 Meter lang gezielt geführt. Sensoren und Aufnahmen von Hochgeschwindigkeitskameras zeigen, dass sich der Blitz mehr als 50 Meter lang am Laserstrahl entlang bewegt hat. Sie berichten im Fachmagazin Nature Photonics davon.

Physikalisch erklären die Forschenden das so: Der Laser heizt die Luft mit intensiven Pulsen auf. Dadurch entsteht eine Art Kanal, in dem die Luft positiv geladen ist. Dadurch wird die Luft viel leitfähiger und zieht den Blitz an.Die Forschenden hoffen, dass Laser in Zukunft dabei helfen können, zum Beispiel Flughäfen besser vor Blitzen zu schützen. Dafür sei aber weitere Forschung nötig.