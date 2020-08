Wer früh aufsteht, hört beim Vogelgesang möglicherweise nicht die Vorstellung, sondern die Probe.

Ein Wissenschaftsteam der Universität Durham in Großbritannien vermutet, dass die frühen Singstunden von einigen Vögeln als Aufwärmtraining dienen.

Untersucht haben die Forschenden das an einer Spatzenart, der Sumpfammer. Sie haben den Gesang von elf männlichen Vögeln aufgenommen, immer zwei bis drei Tage lang. Aufgezeichnet wurde zwischen halb drei Uhr morgens und zwölf Uhr mittags. Später hat das Team die Aufnahmen mithilfe von einer statistischen Analyse untersucht. Das Ergebnis: Sehr früh am Morgen sangen die Vögel langsamer und hatten weniger Variation in ihrem Gesang. Im Laufe des Morgens wurde das Tempo schneller und die Variation nahm zu.

Die Forschenden schreiben, dass Weibchen durch den besseren Gesang vielleicht eher angelockt werden. Das will das Team jetzt durch weitere Studien herausfinden.