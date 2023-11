Der Legende nach soll er da gewachsen sein, wo ein bekannter Priester eine Kolanuss ausgespuckt hat. Der Baum war so beliebt, dass er sogar beim Bau einer Schnellstraße verschont wurde, der er eigentlich genau im Weg stand. Jetzt wurde er doch gefällt, und zwar heimlich. Wer es war und warum, ist nicht bekannt, berichtet die BBC. Nach den Tätern wird von den Behörden gefahndet.

Symbol aus der Zeit des Ashanti-Reiches

Der Baum soll noch aus der Zeit des Ashanti-Reichs in Ghana stammen. Das erstreckte sich in seiner Hochzeit fast übers gesamte heutige Staatsgebiet und Teile der Nachbarländer. Nach Angaben einen ghanaischen Historikers stand der gefällte Kolabaum genau an der Stelle eines entscheidenden Sieges der Ashanti gegen das mächtige Königreich von Denkyra. Der letzte Ashanti-Herrscher wurde kurz vor 1900 von den Briten geschlagen und entführt.