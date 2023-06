In Ghana fordern Frauen und Mädchen die Regierung noch mal auf, die Steuern auf Menstruationsartikel zu streichen.

In dem westafrikanischen Land fallen nach wie vor 12,5 Prozent Mehrwertsteuer an. Hinzu kommt noch eine Importsteuer von 20 Prozent. Vor dem Parlament in der Hauptstadt Accra haben Frauen gegen diese Steuern protestiert. Sie sagen, dass sie sich dadurch zum Beispiel Binden nicht leisten können.

Mehr als 100 Organisationen in Ghana haben außerdem eine Petition unterschrieben. Sie sagen, die Regierung hat schon vor Jahren versprochen, zumindest die Importsteuer abzuschaffen. Den Politikerinnen und Politikern werfen sie vor, Frauen zu diskriminieren und zu gefährden.

Laut den Organisationen schwänzen viele Mädchen in Ghana während ihrer Periode die Schule - aus Angst sich zu blamieren, weil ihre Eltern ihnen keine Binden kaufen können.