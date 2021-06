In Ghana haben die Menschen nach Behörden-Angaben heute Millionen Bäume gepflanzt.

Die Aktion soll die Wiederaufforstung voranbringen. Das zuständige Ministerium teilte mit, dass vorher insgesamt sieben Millionen Setzlinge verteilt worden waren - unter anderem an Parks, Schulen und Unternehmen. Das Ziel war, ein Großteil davon an einem einzigen Tag einzupflanzen. Auch die EU-Delegation in Ghana hat sich an der Aktion beteiligt.

Die Regierung will so einen Green Ghana Day in Zukunft jährlich durchführen. Das westafrikanische Land hat in den letzten Jahrzehnten einen Großteil seines Regenwaldes verloren. Er wurde vor allem abgeholzt für Landwirtschaft, in erster Linie Kakaoplantagen. Eine Rolle spielt aber auch illegaler Bergbau.



Der Klimawandel ist in Ghana schon spürbar: Es kommt einerseits zu kürzeren Regenzeiten, andererseits häufiger zu Starkregen und Überschwemmungen.