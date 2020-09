Auch Bioplastik ist bedenklich

Bioplastik, zum Beispiel aus Maisstärke statt Erdöl, wird als nachhaltiger Kunststoff beworben - weil Bioplastik aus nachwachsenden Rohstoffen produziert werden kann und unter bestimmten Bedingungen kompostierbar sein soll.

Aber schädliche Chemikalien sind meist trotzdem drin, ebenso wie bei konventionellem Plastik - so das Ergebnis einer Laboruntersuchung. Öko-Toxikologinnen und -toxikologen aus Deutschland und Norwegen haben mehr als 40 Einweggeschirre, Schokoladenverpackungen, Weinkorken oder Zigarettenfilter aus Bioplastik analysiert. Demnach waren in 80 Prozent der Produkte mindestens 1000 chemische Substanzen, in einigen Produkten sogar noch deutlich mehr. In weiteren Tests zu Auswirkungen auf lebende Zellen hat sich Plastik aus Cellulose und Stärke als am giftigsten herausgestellt. Allerdings sei es schwierig, allgemeingültige Aussagen zu treffen, schreiben die Forschenden: Eine Pastiktüte aus Bio-Polyethylen könne giftige Substanzen enthalten, ein Weinkorken aus dem gleichen Material aber nicht zwangsläufig.

Der Studie zufolge werden die Chemikalien bei der Herstellung extra zugesetzt oder entstehen beiläufig.