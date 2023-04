Denn die Tiere dieser Ringelwurmspezies können sich zu tausenden zu einem großen Klumpen verknoten - und dann innerhalb von Sekunden wieder lösen. Forschende des Georgia Institute of Technology in den USA wollten herausfinden, wie das geht - unter anderem mit einem Teilgebiet der Mathematik, der Knotentheorie. Und sie nutzten Ultraschall und zehntausende Datenpunkte, um überhaupt die Bewegung im Wurmknäuel nachvollziehen zu können.

Um den Knoten zu lösen, braucht es ein Zusammenspiel der Tiere: Zum einen dreht sich jeder Wurm in Form einer Acht, wechselt dabei aber nach jeder Runde die Richtung. Dazu kommt noch, dass sich alle Tiere gemeinsam in Wellen bewegen.



Die Forschenden konnten auch zeigen, was den Wurmknoten so stabil macht: jeder Wurm verbindet sich mit mindestens zwei weiteren.

Die Studie wurde im Fachmagazin Science veröffentlicht.