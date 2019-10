Junge Aale heißen Glasaale, weil sie in diesem Stadium noch durchscheinend sind. Die jungen Aale in Europa haben schon eine lange Reise hinter sich: sie schwimmen von einem Meeresgebiet östlich von Florida bis an die europäischen Küsten.

Wie die Glasaale diesen Weg finden, ist bisher erst teilweise erforscht. Ihnen hilft dabei unter anderem der Mond. An ihm orientieren sich auch andere Meeresbewohner, wie Möwen und Rochen.

Wie genau der Mond den Glasaalen den Weg weist, haben Forscherinnen und Forscher aus Miami untersucht. Dafür haben sie Glasaale in einer im Wasser schwimmenden durchsichtigen Kammer beobachtet - während der verschiedenen Mondphasen. Das Ergebnis: Tatsächlich orientiert sich ein Großteil der Tiere anscheinend am Mond - allerdings nur bei Neumond, wenn der Mond also eigentlich gar nicht sichtbar ist. Dann spielten vielleicht die Schwerkraft des Mondes eine Rolle oder elektrische Felder, so die Forscherinnen. Inwieweit bei der Orientierung der innere Kompass der Tiere mit dem Mond zusammenhängt, wollen die Wissenschaftler noch herausfinden.