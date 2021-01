Die meisten Frösche quaken, um Artgenossen auf sich aufmerksam zu machen. Einige winken aber auch zusätzlich - und jetzt ist eine neue Art aufgetaucht, die das macht.

Eine Forscherin aus Kalifornien hat den kleinen Glasfrosch im Regenwald von Ecuador entdeckt. Er lebt auf Felsen direkt an Wasserfällen, wo es sehr laut ist. Die Forscherin hat beobachtet, dass er seine Beine hebt und damit winkt, wenn er ein Weibchen anlocken will. Außerdem wippt er mit dem Kopf. So etwas macht nur eine Handvoll anderer Froscharten, die alle nicht eng miteinander verwandt sind.

An dem Glasfrosch aus Ecuador ist auch noch besonders, dass er in besonders hohen Tönen quakt. Damit verbessert er wohl auch nochmal seine Chancen, am lauten Wasserfall aufzufallen.