In Schottland sind nach Protesten zwei Männer nicht abgeschoben worden.

Etwa 200 Demonstrierende hatten sich in Glasgow gegen die Abschiebung gewehrt. Sie hatten stundenlang einen Wagen blockiert, in dem britische Grenzbeamte die beiden Männer abtransportieren wollten. Ein Demonstrant hatte sich sogar unter den Wagen gelegt, um das Fahrzeug zu stoppen. Die schottische Tageszeitung The Scotsman schreibt, dass einige riefen: "Lasst unsere Nachbarn in Ruhe". Am Ende ordnete die schottische Polizei an, die beiden Männer freizulassen.

Fotos und Videos von der Aktion gingen im Netz viral - z.B. unter dem Hashtag #glasgowsaysletthemgo. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon kritisierte die Abschiebeaktion des britischen Innenministeriums. Sie kündigte auf Twitter Untersuchungen dazu an.