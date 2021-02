Genauer gesagt, in bestimmten Gebieten, die aus der Luft wie glatte Streifen im krisseligen Meer aussehen. Im Hawaiianischen gibt es dafür sogar einen eigenen Begriff.

Bisher wurden diese Streifen noch wenig erforscht, was aber jetzt ein Team vor Hawaii nachgeholt hat. Dabei kam heraus: In den glatten Streifen im Meer lebten mehr als sieben Mal so viele Fischlarven wie im restlichen Wasser. Bei einigen Fischarten scheint der Nachwuchs sogar komplett auf diese Gebiete angewiesen zu sein. Damit bilden sie einen wichtigen Teil der Nahrungskette im Ozean.

Die Forschenden haben mit Sorge registriert, dass sich in den glatten Meeresstreifen auch besonders viel Plastikmüll ansammelt. Das sei eine große Gefahr für die Fischlarven-Kinderstube.

Die Studie wurde in den Scientific Reports veröffentlicht.