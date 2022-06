US-Präsident Joe Biden will die Rechte von queeren Menschen stärken - wegen LGBT-diskriminierender Gesetze in etlichen Bundesstaaten.

Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte, letztes Jahr seien landesweit Hunderte "hasserfüllte" Regeln aufgestellt worden. Viele richteten sich speziell gegen Transgender-Kinder und deren Familien.



In etwa einem Dutzend US-Bundesstaaten werden Menschen etwa daran gehindert in den Sportteams zu spielen, die ihrer Geschlechtsidentität entsprechen - insbesondere an Schulen. Einige Bundesstaaten wie Alabama kriminalisieren auch geschlechtsangleichende Behandlungen bei Jugendlichen. Und Florida hat Unterricht zu sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität eingeschränkt.

Auch Initiative gegen Konversionsmaßnahmen geplant

Unklar blieb, welche dieser Regelungen mit Bidens Erlass weitergelten werden. Der US-Präsident will auch eine Initatitive gegen sogenannte Konversionsmaßnahmen für Homosexuelle starten.