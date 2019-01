Zu diesem Schluss kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Die Frauenquote gilt seit 2016 für große börsennotierte Unternehmen. Mindestens 30 Prozent der Posten in den Aufsichtsräten müssen von Frauen besetzt sein. Die Quote erfüllen die Unternehmen auch, schreiben die Studienautoren. Aber mehr tut sich nicht.

Ohne Quote nur Schneckentempo

In anderen Führungsgremien, zum Beispiel in Vorständen und Geschäftsführungen, gilt die Quote nicht. Da geht der Anteil der Frauen nur langsam nach oben - im Schneckentempo, sagen die Studienautoren: Der Frauenanteil lag demnach letztes Jahr bei 8,5 Prozent - das ist ein halber Prozentpunkt mehr als im Jahr davor. Wenn das so weitergeht, dauert es laut den Forschern 63 Jahre, bis die Vorstände ausgeglichen besetzt sind.