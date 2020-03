Erstmals sollen bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio zwei Fahnentragende erlaubt sein - also jeweils eine Frau und ein Mann pro Nation, die gemeinsam das Banner ihres Landes tragen. Das IOC ermutigte alle seine 206 Mitglieder, von der Möglichkeit in Japan auch Gebrauch zu machen.

Außerdem solle jede Nation, die teilnimmt, mindestens eine Sportlerin und einen Sportler zu den Spielen schicken. IOC-Chef Thomas Bach sagt, dass Olympia in Tokio die ersten geschlechtsausgeglichenen Spiele sein werden - mit einem Frauenanteil von 48,8 Prozent.