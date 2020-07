Eigentlich profitieren sowohl Männer als auch Frauen von mehr Geschlechtergleichheit. In Ländern mit hoher Gleichberechtigung sind die Menschen im Schnitt glücklicher und gesünder, Beziehungen harmonischer und die Einkommen höher.

Aber vor allem Männer nehmen das offenbar anders wahr. Eine Länderstudie mit rund 6700 Männern aus 42 Nationen hat ergeben: Je gleichberechtigter es in einem Land zugeht, desto seltener sind Männer bereit, Aktionen für mehr Gleichberechtigung zu unterstützen. Sie unterzeichneten zum Beispiel seltener Petitionen für Chancengleichheit am Arbeitsplatz und wählten seltener Abgeordnete, die sich für Gleichberechtigung einsetzen. Das galt für Norwegen, Irland und die Philippinen, die in internationalen Gleichberechtigungs-Rankings Spitzenplätze belegen.

Die Forschenden hinter der Studie vermuten, dass Männer in diesen Ländern Frauen eher als Konkurrenz wahrnehmen als in Gesellschaften, in denen Frauen weniger Rechte haben. Die Studie bestätigt das auch auf individueller Ebene: Männer sehen Gleichberechtigung dann kritisch, wenn sie glauben, dass dabei Frauen gewinnen und Männer verlieren. Deshalb empfehlen die Forschenden, dass in der Öffentlichkeit die Vorteile der Gleichberechtigung auch für Männer stärker in den Vordergrund rücken sollten.