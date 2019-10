Zwei Forschende der Uni Tübingen gehen davon aus, dass Frauen dort schon zur Zeit der Wikinger vergleichsweise gut gestellt waren - zumindest auf dem Land. Das Forschungsteam hat Gesundheitsdaten verglichen, die auf Basis von alten Skeletten und Zähnen ermittelt wurden. Aus den Werten für Bewohner Skandinaviens seit dem 8. Jahrhundert geht demzufolge hervor, dass Frauen vergleichsweise gesund waren. Daraus schließen die Forschenden, dass sie sich ähnlich ernähren und pflegen konnten wie Männer. Für die Forscher ist das ein Hinweis auf eine Gleichstellung der Geschlechter.

In anderen europäischen Regionen sah es der Studie nach anders aus. In der Mittelmeerregion und in osteuropäischen Städten waren Frauen wohl, nach ihrem Gesundheitszustand beurteilt, schlechter gestellt.