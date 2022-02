Das deutsche Kino verändert sich: Noch vor fünf Jahren waren auf der Leinwand deutlich mehr Männer in wichtigen Rollen zu sehen als Frauen. Laut einer Untersuchung der Uni Rostock ist die Lücke zumindest bei den Hauptfiguren geschrumpft.

2020 waren 47 Prozent der Hauptrollen Frauenfiguren und 53 Prozent Männerfiguren. Allerdings fehlt es den weiblichen Figuren oft an Vielschichtigkeit. Sie sind laut der Studie in der Regel jung, schlank und gehören zu irgendjemandem, zum Beispiel als Frau oder Freundin. Männer sind im Kino dagegen auch mal übergewichtig und haben öfter einen erkennbaren Beruf.

Deutlich weniger Frauen hinter der Kamera

Hinter der Kamera sind Frauen in deutschen Kinofilmen weiter unterrepräsentiert. Zwischen 2017 und 2020 führten sie in einem Viertel der Filme Regie und waren ebenfalls bei rund einem Viertel für das Drehbuch verantwortlich. In Kinofilmen von Frauen werden auch öfter wichtige Rollen von Frauen besetzt.