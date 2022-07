Viele Menschen haben vor allem im Sommer immer wieder Stellen an ihrem Körper, mit denen sie nicht zufrieden sind.

Gegen dieses negative Gefühl versucht das Gleichstellungsministerium in Spanien jetzt etwas zu unternehmen - mit einer Kampagne, die vor allem Frauen ansprechen soll. Dazu werden Plakate aufgehängt, auf denen verschiedene Körper von Frauen abgebildet sind - die alle vielleicht nicht dem Schönheitsideal entsprechen, das einem in manchem Medien vermittelt wird. Dazu steht auf dem Plakaten der Satz: Der Sommer gehört auch uns.

Die Kampagne in Spanien kommt nicht bei allen gut an. Manche sagen, dass die Plakate auch Männer ansprechen sollte. Andere halten die Kampagne der Regierung in Spanien für überflüssig. Der Linken-Politiker Cayo Lara meinte, hier würde ein Problem kreiert, das es gar nicht gebe.