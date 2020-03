Anscheinend hat der Kaukasus die Alpen überholt: Die Gletscherschmelze geht in dem Gebirgszug zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer schneller voran. Das schreiben Forschende in dem Fachmagazin The Cryosphere.

Die Gletscher im Kaukasus-Gebirge hätten in den vergangenen drei Jahrzehnten 16 Prozent ihrer Fläche verloren. Damit seien die Gletscher dort doppelt so schnell geschrumpft wie andere im weltweiten Durchschnitt.

Ein weiteres Problem der Kaukasusgletscher ist, dass sie immer stärker verschmutzen durch Gerölllawinen: Dunkle Ruß- und Staubschichten könnten zwar das Abtauen von Eis und Schnee fördern, weil die Gletscheroberfläche durch die Farbe wärmer wird. Aber mehr Geröll könne auch isolieren und die Gletscherschmelze dadurch etwas verlangsamen - im Kaukasus halten die Forschenden das sogar für wahrscheinlicher. Das hieße, dass das Eis ohne die Geröllschichten noch schneller abschmelzen würde.