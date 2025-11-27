Lawinen kommen oft in Katastrophenmeldungen vor - die herabfallenden Schneemassen haben aber auch ihr Gutes!

Und zwar für Gletscher. Ein Forschungsteam der ETH Zürich schreibt im Magazin Nature Communications, dass Gletscher auf ihrer Oberfläche neuen Schnee brauchen, der abschmelzendes Gletscherwasser ausgleicht. Es hat genau diesen schützenden Neuschnee untersucht und festgestellt, dass ein erheblicher Teil von Lawinen stammt. Auf Alpengletschern sind es etwa elf Prozent, in Neuseeland im Schnitt sogar über 20 Prozent.

Laut Studie profitieren vor allem kleinere Gletscher von Lawinen, weil dort verhältnismäßig mehr hängen bleibt. Laut den Forschenden könnten die kleinen Gletscher also trotz Klimawandel länger überleben als bisher erwartet.

In den tropischen Anden greift dieser Effekt allerdings nicht, dort reißen Lawinen mehr Neuschnee mit herunter als haften bleibt.