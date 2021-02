Weil auf der Erde die Temperaturen steigen, schmelzen die Gletscher. Die wiederum hinterlassen Senken, in denen sich Schmelzwasser sammelt - und das erhöht die Überschwemmungsgefahr in der umliegenden Region.

Was schon auf den ersten Blick logisch erscheint, haben Forschende der Unis von Oxford und Washington jetzt im Detail verdeutlicht für das Überschsemmungsrisiko der Stadt Huaraz in den peruanischen Anden.

Es gibt die Sorge, dass der Palcacocha-See, der durch den Rückzug eines Gletschers entstanden ist, die Stadt überfluten könnte, wenn etwa eine Lawine in den See stürzt. So eine Überschwemmung wäre laut den Berechnungen zu 95 Prozent vom menschengemachten Klimawandel verursacht.

Studienergebnis könnte rechtliche Folgen haben

Die Studie im Fachmagazin Nature Geoscience könnte mitentscheidend für den Ausgang eines Prozesses sein. Der Farmer Saúl Luciano Lliuya aus Huaraz hat nämlich den deutschen Energiekonzern RWE verklagt. Er fordert, dass RWE die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen übernimmt, mit denen er sein Land vor möglichen Überschwemmungen schützt.

Die Forschenden sagen, dass ihre Ergebnisse auch für andere Gletscherseen gelten. Vor allem in den Anden und im Himalaya sind viele Menschen von Überschwemmungen bedroht.

Dass die Gefahr in der 120.000-Einwohner-Stadt Huaraz real ist, zeigt ein Ereignis aus dem Jahr 1941. Damals stürzten Eis und Felsen in den Palcacocha-See und lösten eine Überschwemmung aus. 1.800 Menschen starben. Der aktuellen Studie zufolge war schon damals der vom Menschen gemachte Klimawandel die Ursache.